Aborto, tutti contro le linee guida di Speranza. Si dissocia pure una senatrice M5S: sono un abominio (Di domenica 9 agosto 2020) Un balzo indietro. Così Giorgia Meloni aveva definito l’annuncio del ministro della Salute Roberto Speranza che ha aggiornato le linee guida sull’uso della pillola Ru486. Le critiche di Giorgia Meloni “Le nuove linee guida sulla somministrazione della pillola RU486 senza ricovero ospedaliero obbligatorio – aveva commentato la leader di FdI – sono un balzo indietro per le donne e non un passo in avanti verso una maggiore ‘libera autodeterminazione femminile’ come vuol far credere la sinistra. Trasformare l’Aborto farmacologico in una pratica casalinga ‘fai da te’ significa prima di tutto abbandonare a loro stesse le donne che ricorrono alla somministrazione della pillola, senza controllo ... Leggi su secoloditalia

