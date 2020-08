Panchina Juventus, Zidane: “Sono al Real, a meno che…” (Di sabato 8 agosto 2020) Zidane Juventus – Zinedine Zidane ieri sera al termine del match di Champions contro il Manchester City è tornato a parlare del suo futuro. Il tecnico francese dei blancos ancora una volta non si sbilancia. Chiare le sue dichiarazioni dopo il fischio finale, che forse non lasciano spazio a un ipotetico addio al club di Florentino Perez in vista della prossima stagione. Zidane Juventus: “Sono al Real, a meno che…” Ecco quanto affermato da Zinedine Zidane nel corso del post-partita di Manchester City-Real Madrid: Leggi anche: Panchina Juventus, Agnelli criptico: “Faremo una serie di valutazioni” “Sono l’allenatore del Real Madrid, a ... Leggi su juvedipendenza

