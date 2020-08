Economia Circolare, Bruxelles accelera con incentivi al riciclo (Di sabato 8 agosto 2020) È già da tempo uno dei pilastri del Green Deal ma la Commissione Europea ha deciso di accelerare sull’Economia Circolare per spingere la produzione industriale verso l’eco-progettazione (o eco-design) dei materiali. Almeno è questo l’obiettivo del nuovo Circular economy action plan che conta di alzare l’asticella sul tasso di riutilizzo delle materie prime, oggi fermo al 12%, superando la logica del monouso. E quindi contenimento delle risorse e incentivi al riutilizzo, riciclo e riparazione degli oggetti. In questo contesto un ruolo fondamentale lo ricopre il segmento degli imballaggi. In costante aumento da anni, la loro mole nel 2017 in Europa ha raggiunto quota 173 kg l’anno per ... Leggi su quifinanza

