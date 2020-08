Coronavirus in Toscana: 23 contagi, oggi 8 agosto. Anche 8 ragazzi tornati da vacanze in Grecia e Croazia (Di sabato 8 agosto 2020) scatta l'allarme: perchè i contagi sono addirittura 23: 8 sono ragazzi italiani appena rientrati da vacanze all'estero dopo la fine dell'anno scolastico. Quatro sono residenti nel Valdarno rientrati dalla Grecia e quattro, residenti nel Senese, tornati dalla Croazia. Sale quindi a 10.583 il totale dei casi registrati da inizio pandemia Leggi su firenzepost

infoitinterno : Coronavirus in Toscana: 23 nuovi casi, 8 dei quali positivi dopo una vacanza all’estero - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 23 contagi, oggi 8 agosto. Anche 8 ragazzi tornati da vacanze in Grecia e Croazia - rep_firenze : Toscana coronavirus, 23 casi positivi, focolai dai vacanzieri di rientro da Grecia e Croazia [aggiornamento delle 1… - Nicco_D612 : RT @giannattasius: Sono 23 i nuovi positivi al #Coronavirus in #Toscana oggi su 2.657 tamponi analizzati. I casi totali da inizio emergenza… - AndreasAldino : RT @giannattasius: Sono 23 i nuovi positivi al #Coronavirus in #Toscana oggi su 2.657 tamponi analizzati. I casi totali da inizio emergenza… -