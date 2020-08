Allenatore Juve: l’obiettivo è Zidane ma in cima alla lista ci sono Inzaghi e Mancini (Di sabato 8 agosto 2020) Il Sarriout ha sortito i suoi effetti. È iniziata la girandola delle panchine in mezza Europa. Si libera la casella bianconera, la stessa per la quale era interessato Antonio Conte. Chissà se l’interista rimarrà. Tutto si deciderà dopo la parentesi europea dell’Inter. Per la stessa panchina bianconera si vocifera di un possibile ritorno. Quel Max Allegri tanto critica (ed esonerato) che potrebbe fare ritorno a Torino o deviare su Milano sponda Inter, laddove Conte decidesse di lasciare. La Juve potrebbe puntare su un uomo del presidente. Simone Inzaghi piace ad Andrea Agnelli. Il tecnico della Lazio è una valida opzione. Del resto ad Agnelli non dispiacerebbe “scontentare” Lotito. Nelle ultime ore circa il nome di Roberto Mancini, molto stimato da Andrea Agnelli. ... Leggi su laprimapagina

