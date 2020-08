Media spagnoli: “Juan Carlos è ad Abu Dhabi”. La ricostruzione della fuga dell’ex sovrano (Di venerdì 7 agosto 2020) Si pensava fosse scappato in Repubblica Dominicana o in Portogallo, invece Juan Carlos, l’82enne ex re di Spagna, è fuggito ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti. Lo afferma il sito del giornale conservatore spagnolo Abc, contraddicendo le precedenti informazioni sulla fuga del reale accusato di corruzione, che nel 2014 aveva abdicato in favore del figlio, Filippo VI di Spagna. La Casa Reale non ha voluto confermare dove si trovi Juan Carlos, ma secondo l’Abc l’ex regnante ha lasciato la Spagna da Vigo, in Galizia, su un jet privato, accompagnato da quattro guardie del corpo e da un collaboratore, e ora la sua dimora è l’Emirates Palace Hotel. Alloggia in una suite presidenziale, scrive Abc, e dall’arrivo non è mai uscito a causa delle alte temperature che sinora hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Spagna: Juan Carlos si trova ad Abu Dhabi. Lo rivelano i media spagnoli, il monarca è giunto con il jet privato d… - UnioneSarda : #JuanCarlos, i media spagnoli: 'È ad #AbuDhabi' - andreapietroVDM : Mondo Catalo-Spagnolo: orincipali media spagnoli che parlano di Spagna e Barcellona (l'Erasmus lì mi ha fulminato e… - diegoeirale : RT @saldare86: Un anno fa si seppe di Theo solo per una foto a Ibiza di media spagnoli Bennacer e Krunic li diedero solo quando erano già… - RosScappaticci : RT @saldare86: Un anno fa si seppe di Theo solo per una foto a Ibiza di media spagnoli Bennacer e Krunic li diedero solo quando erano già… -

Ultime Notizie dalla rete : Media spagnoli Media spagnoli: “Juan Carlos è ad Abu Dhabi”. La ricostruzione della fuga dell’ex sovrano Il Fatto Quotidiano Media spagnoli: “Juan Carlos è ad Abu Dhabi”. La ricostruzione della fuga dell’ex sovrano

Lo afferma il sito del giornale conservatore spagnolo Abc, contraddicendo le precedenti informazioni sulla fuga del reale accusato di corruzione, che nel 2014 aveva abdicato in favore del figlio, ...

Media Spagna, Juan Carlos ad Abu Dhabi

L'ex re di Spagna Juan Carlos, che ha lasciato il Paese sotto il peso di accuse di corruzione, si trova ad Abu Dhabi. Lo afferma il sito del giornale conservatore spagnolo Abc, contraddicendo preceden ...

Lo afferma il sito del giornale conservatore spagnolo Abc, contraddicendo le precedenti informazioni sulla fuga del reale accusato di corruzione, che nel 2014 aveva abdicato in favore del figlio, ...L'ex re di Spagna Juan Carlos, che ha lasciato il Paese sotto il peso di accuse di corruzione, si trova ad Abu Dhabi. Lo afferma il sito del giornale conservatore spagnolo Abc, contraddicendo preceden ...