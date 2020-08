Atlantia avvia trattative in esclusiva per cessione quota minoranza Telepass (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia ha deliberato di avviare una trattativa in esclusiva, fino al 30 settembre 2020, con il gestore globale di investimenti “private” Partners Group per la cessione di una partecipazione del 49% di Telepass. La decisione di aprire il capitale di Telepass – spiega una nota della Holding – avviene nel contesto di un processo competitivo per la selezione di un partner che possa affiancare Atlantia nel percorso di sviluppo di Telepass, con l’obiettivo di continuare ed accelerare la trasformazione della società da leader italiano nella riscossione del pedaggio elettronico ad una piattaforma paneuropea di molteplici servizi per le “persone in ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Atlantia avvia Atlantia avvia trattative in esclusiva per cessione quota minoranza Telepass Il Messaggero Piazza Affari in netto ribasso. Vendite su UniCredit, Pirelli e Tenaris. Bene lo spread. FTSE MIB -1,34%

. Mercati azionari europei negativi. Wall Street poco sotto la parità: a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 -0,2%, NASDAQ Composite -0,1%, Dow Jones Industrial +0,1%. A Milano il FTSE ...

Borsa: Europa negativa dopo Usa, Londra -1,4%

(ANSA) - MILANO, 06 AGO - Mercati azionari del Vecchio continente sempre negativi dopo la raffica di dati macroeconomici dagli Stati Uniti (soprattutto le richieste di disoccupazione) e l'avvio incert ...

. Mercati azionari europei negativi. Wall Street poco sotto la parità: a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 -0,2%, NASDAQ Composite -0,1%, Dow Jones Industrial +0,1%. A Milano il FTSE ...(ANSA) - MILANO, 06 AGO - Mercati azionari del Vecchio continente sempre negativi dopo la raffica di dati macroeconomici dagli Stati Uniti (soprattutto le richieste di disoccupazione) e l'avvio incert ...