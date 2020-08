Bologna. Assembramenti e schiamazzi: chiusura alle 21 per un pub in Bolognina (Di giovedì 6 agosto 2020) Assembramenti e mancato rispetto delle misure di contenimento del coronavirus, schiamazzi e urla anche di notte, disturbo alla quiete pubblica all’esterno e nelle zone adiacenti. Dopo numerose segnalazioni giunte da parte dei residenti della zona e le verifiche della situazione da parte della Polizia Locale, il Comune di Bologna ha provveduto a ridurre gli orari di apertura di un pub in via Nicolò Dall’Arca, in zona Bolognina. L’ordinanza, firmata oggi dalla vicesindaca Valentina Orioli e notificata al gestore del pubblico esercizio, impone, fino al 31 gennaio 2021, la chiusura del locale dalle 21 alle 6. Leggi su laprimapagina

Laprimapagina : #Bologna Assembramenti e schiamazzi: chiusura alle 21 per un pub in Bolognina - GervasioHya : @rep_bologna Bene e chi controlla il distanziamento il rettore oppure fanno lezione fino alle 3 del mattino per spa… - biif : @LuraghiRoberto @Federic27139065 @ellyesse Affatto. Ma dopo la manifestazione per Floyd a Bologna, la festa per la… - Nutizieri : Discoteche, assembramenti e niente mascherina: chiusa Villa delle Rose - corrierebologna : Discoteche, assembramenti e niente mascherina: chiusa Villa delle Rose -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Assembramenti Bologna. Assembramenti e schiamazzi: chiusura alle 21 per un pub in Bolognina - La Prima Pagina La Prima Pagina Tutti in classe in sicurezza, agosto di lavoro per adattare le scuole di Bologna alle misure di contenimento del coronavirus

Sono partiti in questi giorni e proseguiranno per tutto il mese di agosto i lavori nelle scuole primarie e in quelle secondarie di primo grado per rendere gli spazi funzionali alle norme sul distanzia ...

Bologna, lavori ad agosto nelle scuole per gli adeguamenti anti Covid

BOLOGNA (ITALPRESS) - Sono partiti in questi giorni e proseguiranno per tutto il mese di agosto i lavori nelle scuole primarie e in quelle secondarie di primo grado per rendere gli spazi funzionali al ...

Sono partiti in questi giorni e proseguiranno per tutto il mese di agosto i lavori nelle scuole primarie e in quelle secondarie di primo grado per rendere gli spazi funzionali alle norme sul distanzia ...BOLOGNA (ITALPRESS) - Sono partiti in questi giorni e proseguiranno per tutto il mese di agosto i lavori nelle scuole primarie e in quelle secondarie di primo grado per rendere gli spazi funzionali al ...