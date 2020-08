ABI, Fondo di Garanzia a quota 948 mila finanziamenti richiesti (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – L’ABI segnala che le banche continuano ad inviare richieste al Fondo di Garanzia che a ieri, 5 agosto, sono salite a 948 mila, per 65,7 miliardi di euro di finanziamenti, di cui 803 mila per finanziamenti fino a 30 mila euro, per circa 16 miliardi (15,9) di euro. L’impegno delle banche prosegue anche per le moratorie e per le altre iniziative di sensibilità sociale, sottolinea ABI nella nota. Leggi su quifinanza

preuniop : Credito e liquidità per famiglie e imprese: 'Domande di moratoria sui prestiti a 297 miliardi di euro, oltre 65 mil… - newsfinanza : Fondo di Garanzia, ABI: finanziamenti a quota 62,7 miliardi di euro -

Ultime Notizie dalla rete : ABI Fondo ABI, Fondo di Garanzia a quota 948 mila finanziamenti richiesti Il Messaggero ABI, Fondo di Garanzia a quota 948 mila finanziamenti richiesti

(Teleborsa) - L'ABI segnala che le banche continuano ad inviare richieste al Fondo di Garanzia che a ieri, 5 agosto, sono salite a 948 mila, per 65,7 miliardi di euro di finanziamenti, di cui 803 mila ...

Decreto Agosto, cosa prevede. Imprese, congelati mutui e Imu

Stop anche alla seconda rata dell’Imu per le strutture ricettive (alberghi, agriturismi, campeggi, b&b) e per gli stabilimenti balneari. E a dicembre non saranno chiamati alla cassa neanche fiere, cin ...

(Teleborsa) - L'ABI segnala che le banche continuano ad inviare richieste al Fondo di Garanzia che a ieri, 5 agosto, sono salite a 948 mila, per 65,7 miliardi di euro di finanziamenti, di cui 803 mila ...Stop anche alla seconda rata dell’Imu per le strutture ricettive (alberghi, agriturismi, campeggi, b&b) e per gli stabilimenti balneari. E a dicembre non saranno chiamati alla cassa neanche fiere, cin ...