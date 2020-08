“Un’altra brasca” di Dj Gengis, Carl Brave e Gemello. Fuori il cartoon (Di mercoledì 5 agosto 2020) È uscito il videoclip animato di “Un’altra Brasca“, il nuovo singolo del producer DJ Gengis feat Carl Brave e Gemello. Il video, diretto da Racoon Studio e visibile su youtube, nasce da un’idea dei tre artisti in una serata passata tra calici di vino e buon cibo. Un’altra Brasca in versione cartoon Con la voglia di vedersi cartoonizzati e arrivare a un pubblico di tutte le età, Dj Gengis ha deciso di coinvolgere Racoon per realizzare la bozza dello script nata quella sera, in un contesto di festa e goliardia. L’idea del video di “Un’altra Brasca” è stata poi sviluppata e adattata al linguaggio dell’animazione 2D digital dai due registi: Riccardo Galimberti e Marta Sofia ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

