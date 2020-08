Madri che sopravvivono alla morte dei figli (Di mercoledì 5 agosto 2020) È da ieri che non mi do pace. Da quando sono stati resi pubblici gli esami tossicologi di Diego ed Elena, i ragazzini uccisi dal padre a mani nude. E no. Non erano stati sedati. Quell’uomo, che non è degno di essere chiamato padre, non ha mostrato compassione nemmeno nei confronti del suo stesso sangue. E se l’autopsia parrebbe confermare che il ragazzino sia passato dal sonno alla morte senza accorgersi di quello che stava accadendo, purtroppo non si può dire la stessa cosa della figlia. Le ecchimosi intorno al collo dimostrano che lei si svegliata, si è accorta dell’orrore che stava accadendo, ha avuto il tempo di rendersi conto che l’uomo che avrebbe dovuto proteggerla, il suo eroe, la stava uccidendo. Lo ha guardato negli occhi, lo avrà supplicato, si sarà disperata, ... Leggi su dilei

kakiadu : RT @Apndp: #DiStefano colloca #Beirut in #Libia. Embè?È sottosegretario agli esteri.Cioè vice di #DiMaio. Che a Buenos Aires,quando gli dis… - TylerD90553840 : RT @Apndp: #DiStefano colloca #Beirut in #Libia. Embè?È sottosegretario agli esteri.Cioè vice di #DiMaio. Che a Buenos Aires,quando gli dis… - RuggioFabrizia : RT @Apndp: #DiStefano colloca #Beirut in #Libia. Embè?È sottosegretario agli esteri.Cioè vice di #DiMaio. Che a Buenos Aires,quando gli dis… - marcolcars : RT @Apndp: #DiStefano colloca #Beirut in #Libia. Embè?È sottosegretario agli esteri.Cioè vice di #DiMaio. Che a Buenos Aires,quando gli dis… - blusewillis : RT @Apndp: #DiStefano colloca #Beirut in #Libia. Embè?È sottosegretario agli esteri.Cioè vice di #DiMaio. Che a Buenos Aires,quando gli dis… -

Ultime Notizie dalla rete : Madri che "Io, mamma di una figlia gay, vi chiedo di approvare la legge contro l'omofobia" la Repubblica “Oggi in tv”, tutta la programmazione di mercoledì 5 agosto

Nel frattempo il nostro Chiambretti, dopo l’ultimo difficile anno in cui ha perduto la madre per Covid-19, “torna” con il meglio del suo #CR4. Il format che ripercorre tutti i momenti più salienti ...

Madri che sopravvivono alla morte dei figli

E la testa va a un’altra tragedia questa volta senza corpi, un’altra tragedia perpetrata ai danni di una madre colpevole di aver smesso di amare l’uomo che aveva accanto, forse proprio ...

Nel frattempo il nostro Chiambretti, dopo l’ultimo difficile anno in cui ha perduto la madre per Covid-19, “torna” con il meglio del suo #CR4. Il format che ripercorre tutti i momenti più salienti ...E la testa va a un’altra tragedia questa volta senza corpi, un’altra tragedia perpetrata ai danni di una madre colpevole di aver smesso di amare l’uomo che aveva accanto, forse proprio ...