Skam Italia, i protagonisti a Giffoni e per #maskLazio nello spot per l’uso delle mascherine (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo il caloroso abbraccio di masterclasser e jurors dello scorso anno, appuntamento per il prossimo 20 agosto con i protagonisti della quarta stagione, andata in onda in contemporanea su TIMVISION e su Netflix. I giurati delle sezioni Generator +16 e +18 avranno dunque l’opportunità di confrontarsi con il regista Ludovico Bessegato e con gli attori Ibrahim Keshk, Pietro Turano e Beatrice Bruschi, che ha dato corpo e voce a Sana, protagonista di questo nuovo capitolo. Beatrice Bruschi interpreta, infatti, una ragazza musulmana dall’intelligenza brillante, divisa tra la voglia di divertirsi e di mordere con gioia il mondo occidentale e il timore di andare in contrasto con i precetti della fede islamica e le aspettative del suo nucleo familiare. Creata da Bessegato e prodotta da Cross Productions – TIMVISION, la serie ... Leggi su tvzap.kataweb

SKAM Italia torna al Giffoni Film Festival. Appuntamento per il prossimo 20 agosto con i protagonisti della quarta stagione, andata in onda in contemporanea su TIMVISION e su Netflix. I giurati delle ...

