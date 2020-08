Marano e Melito: Servizi anti-droga, arrestate 3 persone dai Carabinieri (Di martedì 4 agosto 2020) Marano e Melito di Napoli. Nell’ambito delle operazioni per i Servizi anti-droga, i Carabinieri hanno arrestato 3 persone. Prosegue il contrasto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli allo spaccio di stupefacenti. I militari della Compagnia di Marano di Napoli, hanno arrestato 3 persone (2 al termine di un’indagine e 1 in flagranza di reato), … Leggi su 2anews

Ultime Notizie dalla rete : Marano Melito

I militari della Compagnia di Marano di Napoli, hanno arrestato 3 persone (2 al termine di un’indagine e 1 in flagranza di reato), per detenzione e spaccio di stupefacenti nei comuni di Melito e ...Napoli, 4 ago. (askanews) - I carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli, hanno arrestato tre persone (due al termine di un'indagine e una in flagranza di reato) per detenzione e spaccio di ...