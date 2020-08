Luca Zaia ottiene il 40% nei sondaggi, da solo. E ora non ha più bisogno di Salvini (Di martedì 4 agosto 2020) Da “Lega Nord” a “Lega per Salvini Premier”: il passaggio nominativo del partito di Matteo Salvini non è solo una formalità, quanto una questione di senso. Di fatto, il partito di Umberto Bossi resta svuotato della sua essenza, mentre le mosse di Luca Zaia e di Giorgia Meloni mettono a rischio la sopravvivenza politica del … L'articolo Luca Zaia ottiene il 40% nei sondaggi, da solo. E ora non ha più bisogno di Salvini proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

