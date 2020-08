Settimana dell’Allattamento, UNICEF: 820mila bimbi si potrebbero salvare ogni anno (Di domenica 2 agosto 2020) “In questi giorni – fino al 7 agosto – si celebra la Settimana mondiale dell’allattamento 2020, il cui tema quest’anno è ‘l’allattamento si prende cura del pianeta’; l’UNICEF ricorda che l’aumento dei tassi di allattamento esclusivo potrebbe salvare la vita di 820.000 bambini ogni anno, generando un reddito addizionale di 302 miliardi di dollari“: lo ha affermato il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo. “L’UNICEF in Italia promuove il programma ‘Insieme per l’Allattamento’ per diffondere la cultura dell’allattamento e garantire a tutti i bambini una nutrizione adeguata e il miglior inizio di vita possibile: ad oggi, ... Leggi su meteoweb.eu

