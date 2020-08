Lazio, il fisioterapista Maggi si scusa con Gennaro Gattuso (Di domenica 2 agosto 2020) Nel corso del match tra Napoli e Lazio di ieri sera, valevole per l’ultimo turno di Serie A, gli animi in campo si non surriscaldati parecchio, anche a causa dell’insulto rivolto dal fisioterapista biancoceleste nei confronti del tecnico dei partenopei Gennaro Gattuso: “Terrone di m***a”. Quest’oggi Alex Maggi, il fisioterapista è tornato sui propri passi scusandosi con l’allenatore del Napoli: “Nei miei tanti anni di professione non mi era mai capitato di offendere nessuno. Oltre ad essere un padre di famiglia, sono una persona rispettosa e la mia storia professionale lo racconta. Ieri sera, in occasione della gara contro il Napoli, mi sono lasciato andare ad un comportamento inopportuno e me ne scuso con tutti ed in ... Leggi su sportface

