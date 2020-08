Spesso consideriamo povero chi non lo è. Ed è colpa della ‘economia delle cianfrusaglie’ (Di sabato 1 agosto 2020) di Jon Duro Ci sono angoli del mondo che hanno la reputazione di essere estremamente poveri e dove la popolazione non ha mezzi per soddisfare i bisogni essenziali della vita, come la fame e la sete; si dice che lì si vive in condizioni di arretratezza e andare in quei luoghi sarebbe come fare un salto indietro nel tempo di 30, oppure 50 se non di 100 anni. Eppure mi sono sempre chiesto se queste popolazioni hanno sempre vissuto così. In verità affermando ciò si commette un banale errore di superbia che parte dal fatto che impieghiamo troppe risorse per comprendere come si crea la ricchezza e mai, invece, di come si crea la povertà. Anche in questo caso vale la legge della conservazione della massa per cui nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma: quindi, se da un lato creeremo ricchezza, ... Leggi su ilfattoquotidiano

