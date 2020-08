Fase 3, Sileri al TPI Fest!: “Seconda ondata a ottobre molto difficile” (Di domenica 2 agosto 2020) Sileri al TPI Fest!: “Seconda ondata a ottobre molto difficile” “Il virus c’è e circola, ma molto poco, grazie alle misure prese e a quelle che ancora oggi gli italiani prendono. Se per emergenza in senso medico ci riferiamo a una situazione critica e drammatica, questa non c’è più. Ci sono aree con focolai che dobbiamo spegnere affinché non riparta un’epidemia in forma grave come successo a febbraio e marzo”. Così il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri nel corso di un’intervista con il direttore Giulio Gambino al Tpi Fest! 2020. E ancora: “Da quando è stato proclamato lo stato d’emergenza a oggi non è cambiato nulla: avere la proroga dello ... Leggi su tpi

GEscortitalia : Fase 3: Sileri, 'da noi Covid sotto controllo, ora tamponi in aeroporto' Clicca qui: -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Sileri Fase 3, Sileri al TPI Fest!: “Seconda ondata a ottobre molto difficile” TPI Sanità, in arrivo un piano straordinario da 700 milioni di euro

Ora siamo in una fase diversa e in questa fase abbiamo bisogno di ricominciare ... A chiarire gli obiettivi del piano anche il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri . Sarà, ha detto, “un piano ...

Sanità Italia: in arrivo piano straordinario da 700 milioni di euro

Ora siamo in una fase diversa e in questa fase abbiamo bisogno di ricominciare ... A chiarire gli obiettivi del piano anche il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri . Sarà, ha detto, “un piano ...

Ora siamo in una fase diversa e in questa fase abbiamo bisogno di ricominciare ... A chiarire gli obiettivi del piano anche il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri . Sarà, ha detto, “un piano ...Ora siamo in una fase diversa e in questa fase abbiamo bisogno di ricominciare ... A chiarire gli obiettivi del piano anche il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri . Sarà, ha detto, “un piano ...