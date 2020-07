**Open arms: Lonardo, 'per mia storia Dc non ho votato contro Salvini** (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - “C'erano cento e uno motivi per non votare o votare contro Salvini, ma la mia è una cultura diversa, che rispetta la giustizia ma non prescinde dalle garanzie costituzionali. La mia storia cattolica e democratica, anzi la mia storia democristiana, non mi consente di venire meno ad una linea politica, il mio stile mite che è il contrario della rozzezza di quella espressa da Salvini, mi hanno portato a questa scelta di coscienza. I valori restano un punto di riferimento". Lo sottolinea la senatrice Sandra Lonardo, passata ieri da Forza Italia al Gruppo Misto. "Salvini avrebbe fatto diversamente? È vero! Ma per questo -conclude- la sua stagione politica è stata effimera e quella della Dc è durata anni ed anni”. Leggi su iltempo

