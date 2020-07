Sampdoria-Milan (29 luglio ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici, in campo Saelemaekers, Ramirez accanto a Quagliarella (Di mercoledì 29 luglio 2020) A Marassi il Milan in cerca di una difficile rimonta verso il quinto posto che evita i preliminari di Europa League, deve recuperare quattro punti alla Roma e sperare che i giallorossi non vincano nessuna delle ultime due gare contro Torino e Juve. I rossoneri dopo il pareggio 1-1 contro l’Atalanta hanno confermato l’ottimo stato … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

