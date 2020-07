Ponte Genova, la prima auto a passare sarà quella di Mattarella. Per l’inaugurazione saranno in volo anche le Frecce Tricolori (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sarà l’auto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella la prima a transitare sul nuovo Ponte Genova San Giorgio, il 3 agosto. Lo farà sulla carreggiata lato mare: il luogo scelto per il taglio del nastro è questo, dopo la curva in uscita dalla galleria di Coronata, dove saranno anche i giornalisti. A rivelare la struttura della festa d’inaugurazione, decisa in un vertice in prefettura a cui hanno partecipato la Struttura commissariale, la Protezione civile, la Regione in stretto contatto con il Cerimoniale del Quirinale, è stato Il Secolo XIX. L’inizio della cerimonia è alle 18,30 e sarà accompagnato dall’Inno di Mameli e dalla reinterpretazione di Creuza de ma di Fabrizio De André da parte ... Leggi su ilfattoquotidiano

