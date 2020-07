Il fratello di Osimhen annuncia: “Victor sarà un nuovo giocatore del Napoli. E’ rimasto impressionato dalla città” (Di martedì 28 luglio 2020) Andrew Osimhen, il fratello di Victor è intervenuto ai microfoni di EuropaCalcio e si è espresso sulla trattativa che sta per portare il centravanti nigeriano alla corte di Rino Gattuso, al Napoli: “Vi dico che sono certo che sarà un nuovo giocatore del Napoli”. Il futuro del classe ’98 è già definito: “Durante quella visita a Napoli di due giorni è rimasto impressionato dalla città. A ogni modo, la cosa più importante è che giochi. Victor è un combattente nato, ha lasciato l’Africa per andare in Germania da solo quando era ancora un ragazzino, prima di volare in Belgio e poi al Lille in ... Leggi su alfredopedulla

