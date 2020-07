Juve, arriva la stoccata: “Se ti fai rimontare 12 volte hai un problema di stoffa” (Di venerdì 24 luglio 2020) SARRI JuveNTUS- Bucciantini, noto giornalista sportivo, Intervenuto sui canali “Sky“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla Juventus e sul periodo poco brillante dei bianconeri. Piccola frecciatina a Sarri e focus sulle troppe rimonte subite dai bianconeri: “Sarri dice che in questo momento in cui le partite si dilatano, io ribalto il discorso: se le squadre si fanno rimontare 10-12 volte, significa che hanno un difetto di stoffa: spingono troppo per andare in vantaggio e poi manca qualcosa”. Sarri Juventus, Bucciantini: “C’è una debolezza strutturale” Il giornalista ha poi aggiunto: “Più che un rimpianto a me sembra una caratteristica, una debolezza strutturale. Quella della Juventus secondo ... Leggi su juvedipendenza

