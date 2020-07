C’è tempo per… Beppe Convertini blocca Akash Kumar: “Non esagerare”. Anna Falchi: “Censuriamo tutto” [FOTO] (Di venerdì 24 luglio 2020) Beppe Covertini blocca il modello Akash Kumar: il motivo Continua la programmazione di C’è tempo per…, il programma mattutino di Rai Uno che ha preso il posto di Italia Sì, giorno per giorno di Marco Liorni. Nella puntata in onda giovedì 23 luglio 2020 in studio si è parlato di eleganza con Renato Balestra e Valeria Marini, mentre in collegamento da Milano c’era il modello Akash Kumar. E proprio quest’ultimo è stato bloccato dal padrone di casa Beppe Convertini quando gli ha domandato di mostrare un certo tatuaggio che aveva incuriosito Anna Falchi. A quel punto il ragazzo si è sollevato la maglietta ma l’ex ... Leggi su kontrokultura

FBiasin : Cose di #Inter #Kante: ad oggi non c’è nulla, neppure un sondaggio. #Kumbulla: l’interesse rimane concreto (ma non… - lofioramonti : Era immaginabile. Quasi 4 milioni di banchi non si producono in poche settimane, ma in anni. E con il costo (900mln… - Mov5Stelle : Il #Redditodiemergenza è uno strumento fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle, inserito nel #decretoRilancio. I… - ilsovranista78 : ...in alto nei cieli. Ci protegge come può,ma qui giù dobbiamo badare a noi stessi,non c’è tempo per aspettare i te… - Dalla_SerieA : Ibrahimovic in attesa, ma il Milan prende tempo - -

Ultime Notizie dalla rete : C’è tempo Ajeressera ô Tardini 'o Napule asseccaje n'ata fijura marrò IlNapolista