Antonella Elia, le terribili frasi di Pietro Delle Piane sui figli: “Lei non lascerà nulla” (Di venerdì 24 luglio 2020) C’è un particolare nella quarta puntata di “Temptation Island” che non vogliamo lasciare nell’ombra. Sono le parole che usa Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia, nei confronti dela donna che dovrebbe essere la sua amata. Pietro afferma la sua superiorità nei confronti di Antonella, e calca su quella che conosce come una debolezza per lei: spiega che lei non è riuscita a “lasciare un segno” perché non ha avuto figli Pietro, convintamente e a più riprese, sottolinea che Antonella non ha avuto figli e, quindi, a differenza sua, non può dire di “avere lasciato una discendenza”. “Io ho un ... Leggi su tvzap.kataweb

