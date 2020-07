Alexadria Ocasio-Cortez racconta la violenza del repubblicano Ted Yoho: “Mi ha puntato il dito. Mi ha chiamata fottuta stronza” (Di venerdì 24 luglio 2020) La deputata Alexandria Ocasio-Cortez ha raccontato di fronte al Congresso la violenza verbale subita dal rappresentante repubblicano Ted Yoho: “Ha messo un dito sulla mia faccia e mi ha chiamato “disgustosa”. Mi ha chiamato “matta“, “fuori di testa” e mi ha definito “pericolosa” – ha raccontato Ocasio-Cortez – C’erano dei giornalisti di fronte a Capitol Hill e davanti a loro il rappresentante Yoho mi ha definito, e qui cito ‘Una f*****a s*****a’”. La deputata, che da sempre si batte per i diritti delle donne, ha ringraziato il deputato Yoho per aver dimostrato ancora una volta che “Si ... Leggi su ilfattoquotidiano

