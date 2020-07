Dior sfila a Lecce a omaggia il Salento. Negramaro e pizzica per esaltare il Sud d'Italia (Di giovedì 23 luglio 2020) E’ un omaggio al Salento e al Sud d’Italia, o al “Sud del Mondo” come dice emozionato salutando il pubblico Giuliano Sangiorgi leader dei Negramaro, dopo aver cantato “Meraviglioso”, che ha chiuso la sfilata di questa sera a piazza Duomo, a Lecce, di una delle più prestigiose maison francesi, la Christian Dior, in scena, per la prima volta fuori da Parigi, con la sua nuova collezione Cruise, disegnata dalla direttrice creativa Maria Grazia Chiuri.La scenografia spettacolare di luminarie da festa di paese, tipiche delle sagre in Puglia, realizzata da Marinella Senatore, nascondeva la piazza barocca con le sue luci, riunite talvolta a formare frasi ad effetto, come “Remember the first time you saw your name” (Ricorda la prima volta ... Leggi su huffingtonpost

ciccolombo : RT @HuffPostItalia: Dior sfila a Lecce a omaggia il Salento. Negramaro e pizzica per esaltare il Sud d'Italia - HuffPostItalia : Dior sfila a Lecce a omaggia il Salento. Negramaro e pizzica per esaltare il Sud d'Italia - infoitcultura : Dior sfila con la nuova collezione Cruise a Lecce: omaggio al Salento. VIDEO - infoitcultura : Dior sfila a Lecce, la sua Cruise sceglie il barocco - zazoomblog : Dior sfila a Lecce. Omaggio alla Puglia tra pizzi luci e taranta - #sfila #Lecce. #Omaggio #Puglia #pizzi -