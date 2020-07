Calciomercato Verona – Juric rifiuta la corte e prolunga con l’Hellas Verona (Di giovedì 23 luglio 2020) Calciomercato Verona – Avevamo scritto in questi giorni dell’interessamento concreto di club italiani come Fiorentina e Torino per strappare Juric dall’Hellas Verona Tentativi andati in fumo in quanto il mister ha comunica e incontrato la società per la firma del rinnovo fino al 2023. COMUNICATO UFFICIALE HELLAS Verona – Juric “Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver trovato la piena e soddisfacente intesa con mister Ivan Juric e i membri del suo staff per l’estensione dei rispettivi contratti per i prossimi tre anni, segnatamente sino al 30 giugno 2023“. STAGIONE 2019-2020 – HELLAS ... Leggi su giornal

Hellas1903it : Mercato Verona, incontro in vista per Borini - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Verona, incontro in programma per #Borini?? - zazoomblog : Calciomercato – Affari e trattative 23 luglio – Juric rinnova col Verona; Bernardeschi no al Napoli -… - enzolampard : UFFICIALE: Ivan #Juric ha rinnovato con il #Verona fino al 2023 #Calciomercato - calciomercato_m : SERIE A - Torino-Verona 1-1, Zaza salva i granata ora ad un passo dalla salvezza -