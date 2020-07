Recovery Fund, cosa prevede l’accordo Ue e quanti soldi avrà l’Italia (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo il vertice record durato cinque giorni di trattative, il Consiglio europeo ha trovato l’accordo per il piano straordinario da 750 miliardi per i paesi più colpiti dal Covid-19, denominato “Next Generation Eu” e sul bilancio comune 2021-2027. I fondi saranno reperiti da Bruxelles tramite gli Eurobond e questo segna una svolta storica nelle politiche economiche dell’Unione europea. La Commissione europea, infatti, emetterà debito comune garantito dal bilancio Ue. Ma cosa prevede l’accordo sul Recovery Fund e di quanti soldi potrà beneficiare l’Italia? Il Piano L’accordo, arrivato dopo un confronto serrato tra i paesi nordici definiti “frugali” e i paesi dell’Europa meridionale, ha mantenuto il ... Leggi su tpi

