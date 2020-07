Latina, morto il Dirigente Giuseppe Manzi: il cordoglio del Sindaco (Di lunedì 20 luglio 2020) Nella giornata di oggi è venuto a mancare il Dirigente Giuseppe Manzi. L’uomo è stato colto da un malore mentre si dirigeva al lavoro. Inutili i soccorsi, Manzi è morto poco dopo probabilmente a causa di un infarto. Sull’accaduto si è espresso anche il Sindaco di Latina. “L’improvvisa scomparsa del Dott. Giuseppe Manzi, Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate del Comune di Latina, è un evento che ci addolora e sconvolge al tempo stesso. Il Dott. Manzi era un Dirigente estremamente preparato, ricopriva un ruolo importantissimo nella macchina amministrativa di questa città e l’ha sempre ... Leggi su ilcorrieredellacitta

