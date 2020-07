Incendio cattedrale di Nantes: la polizia indaga su un sospetto (Di domenica 19 luglio 2020) La polizia di Nantes ha annunciato che c’è un fermo per l’Incendio che ha coinvolto la cattedrale dei Santi Pietro e Paolo causando la distruzione dell’organo settecentesco e del rosone. Per lo spegnimento delle fiamme sono stati coinvolti più di 100 vigili del fuoco che hanno riscontrato enormi difficoltà. Dal primo sopralluogo è immediatamente emersa la pista dolosa, a seguito del ritrovamento di tre inneschi. Incendio di Nantes: c’è un fermo Il procuratore della Republica Pierre Sennès ha annunciato nella mattinata di domenica che un uomo si trova al momento in stato di fermo, sospettato di essere l’autore dell’Incendio della cattedrale. Si tratta di un volontario ... Leggi su thesocialpost

