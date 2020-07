Stabili i contagi Covid, vittime in calo (Di venerdì 17 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 17 LUG - E' stabile il numero dei nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia: sono 233, a fronte dei 230 di ieri. Le vittime sono invece 11, in diminuzione dopo le 20 di ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #coronavirus Stabili i #contagi, in 24 ore 233 nuovi c asi, ieri 230. Undici le vittime. Scoperto nuovo cluster a… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Monitoraggio #Iss, risalgono i contagi anche se con bassa criticità. Nuovi casi in tutte le regioni… - 501_tot : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus Stabili i #contagi, in 24 ore 233 nuovi c asi, ieri 230. Undici le vittime. Scoperto nuovo cluster a #Savona… - Gianga87 : Coronavirus: stabili i contagi, vittime in calo - Sanità - - AntFra7 : I dati del covid-19 in Italia al 17 luglio 2020. Contagi sulla stessa linea di ieri, ma preoccupa l'indice di conta… -