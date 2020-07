Juventus, sarà rivoluzione: metà squadra con la valigia in mano, cessioni eccellenti (Di venerdì 17 luglio 2020) Le ultime prestazioni in casa Juventus non sono state di certo positive, ma in generale sono in corso valutazioni sulla stagione. La vittoria dello scudetto è comunque vicina, ma la dirigenza ha deciso di aspettare ed esprimere un giudizio definitivo al termine della Champions. Si valuterà principalmente l’eventuale conferma dell’allenatore Maurizio Sarri e i futuri interventi sul mercato. La Juventus ha, però, le idee chiare su alcuni calciatori. In molti hanno deluso le aspettative e si preannuncia una vera rivoluzione, più di metà squadra è con la valigia in mano. PORTIERE – Pochissimi dubbi sul fronte portiere. Szcsesny rappresenta una sicurezza e l’ha dimostrato anche nella partita pareggiata contro il ... Leggi su calcioweb.eu

