Turchia: sindaco Istanbul contro canale artificiale (Di mercoledì 15 luglio 2020) ANSA, - Istanbul, 15 LUG - Il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, ha presentato ricorso al ministero dell'Ambiente e della Pianificazione urbana della Turchia contro il progetto del Kanal Istanbul, ... Leggi su corrieredellosport

summo_t : RT @schumacher_jorg: @summo_t Anche il sedicente « progressista » sindaco di Istanbul difende la trasformazione di Santa Sofia in moschea.… - schumacher_jorg : @summo_t Anche il sedicente « progressista » sindaco di Istanbul difende la trasformazione di Santa Sofia in mosche… - PoliticaNewsNow : Turchia, sindaco Istanbul: 'Santa Sofia è stata strumentalizzata' - Nidyaie : RT @MarianoGiustino: #Turchia, #Twitter blocca temporaneamente per presunte 'attività sospette' l'account di Riza Akpolat, sindaco del dist… - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: #Turchia, #Twitter blocca temporaneamente per presunte 'attività sospette' l'account di Riza Akpolat, sindaco del dist… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia sindaco Turchia: sindaco Istanbul contro canale artificiale - Ultima Ora Agenzia ANSA Turchia: sindaco Istanbul contro canale artificiale

(ANSA) - ISTANBUL, 15 LUG - Il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, ha presentato ricorso al ministero dell'Ambiente e della Pianificazione urbana della Turchia contro il progetto del Kanal Istanbul, ...

Veduta di Istanbul con la cupola di Santa Sofia sullo sfondo. Associated Press

Santa Sofia che torna ad essere una moschea per la prima volta da quando – nel 1935 – era diventata un museo, rappresenta la fine dello stato laico turco voluto dal fondatore della Turchia moderna, Ke ...

(ANSA) - ISTANBUL, 15 LUG - Il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, ha presentato ricorso al ministero dell'Ambiente e della Pianificazione urbana della Turchia contro il progetto del Kanal Istanbul, ...Santa Sofia che torna ad essere una moschea per la prima volta da quando – nel 1935 – era diventata un museo, rappresenta la fine dello stato laico turco voluto dal fondatore della Turchia moderna, Ke ...