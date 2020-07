Juventus, Bernardeschi squalificato: salterà la Lazio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Federico Bernardeschi è stato ammonito nel corso della gara contro il Sassuolo: l’esterno della Juventus salterà la sfida contro la Lazio Federico Bernardeschi salterà la gara contro la Lazio. L’esterno offensivo della Juventus è stato ammonito nel finale del primo tempo contro il Sassuolo e quindi non ci sarà contro i biancocelesti lunedì allo Stadium. Ammonizione pesante per uno dei titolarissimi della Juventus post-lockdown, sempre presente in Serie A dalla gara contro il Bologna. Al suo posto potrebbe giocare dal 1′ contro la Lazio Douglas Costa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

