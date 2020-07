“Spose a sorpresa!”. Le due famose ragazze da Roma per le loro nozze (Di martedì 14 luglio 2020) Matrimonio in casa Roma. Non maschile, stavolta (anche se nei prossimi mesi sono attese le nascite dei figli di Mancini, Dzeko e Ibanez), ma femminile. Una delle stelle della squadra di Betty Bavagnoli, che ieri ha ripreso gli allenamenti, è rimasta infatti in Brasile per convolare a nozze. È l’attaccante Andressa, che oggi ha detto sì alla fidanzata Francielle, ex calciatrice del Brasile come la neomoglie. Le due ragazze hanno condiviso gioia e bacio da spose sui social, con Andressa che indossava un completo bianco giacca e pantalone e Francielle un paio di pantaloni rossi e una maglia bianca. (Continua...) “Senza dubbio il giorno più bello della nostra vita”, hanno scritto su Instagram per festeggiare il lieto evento. Andressa, arrivata a Roma un anno fa ... Leggi su howtodofor

