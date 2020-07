Marracash raddoppia l’appuntamento napoletano: il 17 aprile 2021 al PalaPartenope (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “In persona tour” di Marracash colpisce ancora e raddoppia l’appuntamento napoletano: nuova data sabato 17 aprile 2021 al PalaPartenope. Ma le buone notizie non finiscono qui, l’attesissimo show all’Arena di Verona, luogo simbolo dell’arte italiana, si terrà sabato 18 settembre 2021. Il tour, tra i più attesi e richiesti dell’ultimo anno, ha da subito avuto un grandissimo successo, collezionando 4 sold out per le date del King del Rap nella sua Milano. Sarà l’occasione per ascoltare e cantare dal vivo, ultimo album di Marracash, nonché disco più venduto nel primo semestre del 2020! Alla luce dei recenti avvenimenti e delle ... Leggi su anteprima24

