Trentenne muore dopo aver partecipato ad una "Festa Covid" (Di domenica 12 luglio 2020) In fin di vita, il ragazzo ha dichiarato: «Ho fatto un errore. Credevo fosse una bufala» Leggi su media.tio.ch

Lunanotizie : Incidente sull'Appia muore un trentenne di Cisterna, gravissimi due ragazzi di Latina - - Laura76199599 : RT @GDS_it: Investì e uccise un anziano con lo scooter, trentenne muore a #Palermo dopo 8 mesi d'agonia - SiciliaReporter : Investì e uccise un anziano con lo scooter, trentenne muore a Palermo dopo 8 mesi d’agonia - giuseppenotarn1 : RT @serenel14278447: @giuseppenotarn1 @RIndrio @Mayflower014 @amatorosalia1 @cinziasecchi @lorie_ra @AerariumL @giusyoni 9/soprattutto in I… - serenel14278447 : @giuseppenotarn1 @RIndrio @Mayflower014 @amatorosalia1 @cinziasecchi @lorie_ra @AerariumL @giusyoni 9/soprattutto i… -

Ultime Notizie dalla rete : Trentenne muore

Giornale di Sicilia

SAN ANTONIO - Credeva che il coronavirus fosse una bufala, e per provarlo aveva preso parte ad una "Festa Covid" a San Antonio, in Texas. Si tratta di eventi piuttosto diffusi negli Stati Uniti, in c ...TARTANO (SO) – Era un trentenne, di origine nordafricana, lo spacciatore morto sabato pomeriggio in Valtellina precipitando in un dirupo dal quale si sarebbe lanciato per sfuggire ai carabinieri che l ...