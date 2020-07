Galli sul Covid: "In Italia non si riprodurrà la situazione di febbraio" (Di domenica 12 luglio 2020) L’impennata di casi di coronavirus registrata dall’Oms nelle ultime 24 ore in tutto il mondo “non potevamo che aspettarcela purtroppo: in questa pandemia sembra sempre più evidente il ruolo dei super diffusori (anche asintomatici) che rende più facile la permanenza del virus e la sua possibilità di circolazione”. A dirlo in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ è Massimo Galli, primario del reparto di Malattie infettive III dell’Ospedale Sacco e professore ordinario all’Università degli Studi di Milano.Quanto alla chiusura dei voli provenienti da alcuni Paesi, per Galli ”è stato un atto quasi dovuto, perché dobbiamo stare attenti alle infezioni di ritorno. Il problema persiste in tutto il mondo, un po’ meno in Europa”. In ... Leggi su huffingtonpost

A dirlo in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ è Massimo Galli, primario del reparto di Malattie infettive III dell’Ospedale Sacco e professore ordinario all’Università degli Studi di Milano.

Covid, l'allarme di Galli: «Il virus corre grazie ai superdiffusori anche asintomatici»

«In questa pandemia sembra sempre più evidente il ruolo dei super diffusori (anche asintomatici) che rende più facile la permanenza del virus e la sua possibilità di circolazione». Lo afferma intervis ...

