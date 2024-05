Lukaku abbatte il muro del Genoa Sogno Champions ancora vivo per la Roma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 19 maggio 2024), 19 maggio 2024 – Labatte in casa ilper uno a zero e si assicura nel posticipo di serie A il sesto posto in campionato. E’a segnare a 11 minuti dal termine a far salire la squadra a 63 punti e a far sperarei tifosi dellain un posto in. La condizione è che l’Atalanta si aggiudichi l’Europa League e che arrivi quinta in campionato. (Foto: X @OfficialAS) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo linke seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.