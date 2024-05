Robert Fico ?non è più in pericolo di vita - ma le condizioni del premier slovacco restano gravi

Nonostante le sue condizioni rimangano gravi, il primo ministro slovacco Robert Fico non è più in pericolo di vita. A riferirlo è il ministro della Difesa Robert Kalinak , secondo il quale il premier è ancora nel reparto di terapia intensiva e i ...

(Adnkronos) – Robert Fico non è più in pericolo di vita a causa delle ferite riportate nel tentato assassinio contro il premier slovacco giovedì scorso. Lo ha detto ai giornalisti il ministro della Difesa, e vice premier slovacco, Robert Kalinak. ...

A quattro giorni dall’attentato di cui è stato vittima nella cittadina di Handlova, il primo ministro slovacco Robert Fico non è più in pericolo di vita. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa e premier ad interim Robert Kalinak, dopo aver ...

Il premier slovacco Robert Fico è fuori pericolo: indagini sull'attentatore: "Potrebbe non aver agito da solo" - Il premier slovacco robert fico è fuori pericolo: indagini sull'attentatore: "Potrebbe non aver agito da solo" - Fuori pericolo. Il primo ministro slovacco robert fico non sarebbe più in pericolo di vita anche se le sue condizioni restano gravi. Il governo indaga sull’attentatore valutando anche la pista del ...

Ministro slovacco, l'aggressore forse non era un lupo solitario - Ministro slovacco, l'aggressore forse non era un lupo solitario - Il ministero dell'Interno slovacco ritiene che non sia escluso che l'attentatore di robert fico non fosse un lupo solitario. "Stiamo lavorando anche allo scenario che non si sia trattato di un lupo so ...

non è più in pericolo di morte - non è più in pericolo di morte - Ad annunciare il miglioramento della prognosi è stato il vice primo ministro robert Kalinak. Le condizioni del primo ministro slovacco rimangono gravi e "necessita di cure intensive".