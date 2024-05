De Rossi | Anche l’Inter - che è la miglior - lavora per migliorarsi!

Oliva, De Maggio, De Giuseppe, Braida, Mandarini, Jacobelli, parla to, De Giovanni e Montefusco si sono espressi a Radio Goal , sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli , per palare della triste stagione effettuata dalla squadra azzurra e della ripartenza ...

Etichettatura unica europea; definizione europea di vino sostenibile; investimenti per nuovi vigneti e prodotti innovativi (non esclusi i dealcolati); accordi di libero scambio e di protezione delle Indicazioni geografiche. Sono le principali ...

De Rossi fa chiarezza sul cambio di Dybala e svela cosa serve alla Roma sul mercato - De rossi fa chiarezza sul cambio di Dybala e svela cosa serve alla Roma sul mercato - La Roma batte 1-0 il Genoa nel match della domenica sera della 37ª giornata. Grazie a questo successo firmato Lukaku, i giallorossi allungano in classifica portandosi a +3 dalla Lazio e difendendo un ...

Roma-Genoa 1-0: Lukaku come Batistuta, Paredes ingenuo - Roma-Genoa 1-0: Lukaku come Batistuta, Paredes ingenuo - La rete di Big Rom (che eguaglia Batistuta e Montella come numero di gol alla prima stagione nella Capitale) permette alla squadra di De rossi di arrivare matematicamente al sesto posto e di ...

Roma-Genoa, i tifosi fuori dall’Olimpico: “Ottima stagione, ripartire da Svilar e De Rossi”. Ma non mancano le critiche | VIDEO - Roma-Genoa, i tifosi fuori dall’Olimpico: “Ottima stagione, ripartire da Svilar e De rossi”. Ma non mancano le critiche | VIDEO - I commenti negativi Un gruppetto di tifosi romanisti giunti dalla Toscana parla di “ottima stagione“, elogiando il mister De rossi e il capitano Lorenzo Pellegrini. Non manca chi boccia completamente ...