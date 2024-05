Incendio in via Rubens a Milano | automobile elettrica prende fuoco dopo aver urtato un sampietrino

Un’ automobile ha preso fuoco domenica mattina in via Rubens , a Milano . Le fiamme scaturite dal veicolo si sono propagate danneggiando altri due mezzi parcheggiati, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il traffico nella strada è stato ...

Colpisce il pavè sollevato e prende fuoco. Paura in strada a Milano - Colpisce il pavè sollevato e prende fuoco. Paura in strada a milano - Paura questa mattina in via rubens, a milano, dove un'auto ha preso fuoco a seguito di un incidente. A quanto pare la vettura era finita contro un massello parzialmente divelto del pavé e tanto è ...

Incendio a Milano: suv ibrido divorato dalle fiamme/ “Ha urtato un massello stradale” - Incendio a milano: suv ibrido divorato dalle fiamme/ “Ha urtato un massello stradale” - milano: in via rubens si è originato da un suv ibrido un incendio che in pochi minuti ha coinvolto altre due auto parcheggiate in strada ...

Incendio a Milano: auto colpisce un massello e prende fuoco - Incendio a milano: auto colpisce un massello e prende fuoco - Un'auto si è incendiata all'improvviso, domenica 19 maggio in tarda mattinata, a milano. È successo pochi minuti prima dell'una in via rubens, in zona San Siro. Le fiamme sono divampate da un Suv Kia ...