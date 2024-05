Basket B nazionale Play off - gara1 | Livorno – Jesi 69-60

(Di domenica 19 maggio 2024) I toscani vincono, martedì di nuovo in campo al PalaMacchia per gara2 di semifinaleoff, 19 maggio 2024 –va alche passa 69-60. Primo possessodopo palla a due ed errore al tiro di Marulli.prende in mano il gioco e si porta sul 5-0. Il primo canestro ospite è di Rossi ma la squadra di casa al 5? è sul +5: 11-6. Massimo vantaggio al 9? dopo la tripla di Saccaggi (21-10) e alla prima sirena: 21-15. Si riparte conpiù concreta che difende meglio e si porta sul -4 dopo la tripla di Rossi: 26-22. Parziale di 7-0 perma il quintetto di Ghizzinardi, con Marulli che trascina i suoi, risponde bene e resta in scia. Un fallo dubbio contro Varaschin, che subisce il tecnico, con Lucarelli ...

