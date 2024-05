Peggio di una coltellata | lo zio di Chico Forti non digerisce il titolo del Fatto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 19 maggio 2024) “Ventisei anni in cui abbiamo sofferto le pene dell'inferno”. Con queste parole Giannimanifesta tutta la sua amarezza per una vicenda giudiziaria, quella di suo nipote, che ha creato una crepa insanabile nell'esistenza della sua famiglia. Gianni è lo zio di, l'uomo che ha scontato 24 anni di carcere negli Stati Uniti dopo la condanna all'ergastolo sentenziata dal giudice americano il 15 giugno 2000 per l'omicidio a Miami del 42enne Dale Pike. Da quando Enrico, per gli amici “”, è stato rimpatriato in Italia con l'accoglienza all'aeroporto di Pratica di Mare di Giorgia Meloni, il caso da giudiziario si è trasformato rapidamente in politico. IlQuotidiano stamane è uscito con unin prima pagina parecchio pesante e provocatorio, «Benvenuto Assassino», ...