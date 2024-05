Vallio Terme | Rosario Ferandi morto dopo lo schianto in bicicletta Chi era

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) Prevalle, 20 maggio 2024 – Finisce in bici contro un’auto ferma allo stop e muore. È il tragico incidente che sabato scorso si è portato via, sessantasettenne imprenditore di. L’anziano nel pomeriggio del 18 maggio era in sella alla sua bici e pedalava lungo via Feniletti, a Prevalle, in un zona di campagna, quando ha centrato una macchina ferma per attraversare un incrocio, ferma davanti a lui.loè stato colpito da un improvviso arresto cardiaco e, nonostante i tentativi rianimatori e la corsa all’ospedale, non ce l’ha fatta. Trasportato in codice rosso in eliambulanza al Civile, il suo cuore ha smesso di battere nel giro di poche ore, ancora in serata. In Vallesabbia il sessantasettenne era molto conosciuto, e la ...