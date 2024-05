Ciclone carico di temporali | torna l' incubo pioggia Ecco dove

(Di domenica 19 maggio 2024) Se in questi giorni abbiamo potuto gustare un assaggio d'estate, con ore soleggiate e clima mite, da domanino le piogge ed è quindi consigliabile tenere a portata di mano l'ombrello. Come anticipa il team de ilmeteo.it, la nuova settimana sarà contrassegnata dall'arrivo di un "die nubifragi". Che tempo ci aspetta? "È atteso il passaggio di una forte perturbazione che darà origine a una nuova ondata di maltempo intenso, con il rischio concreto die nubifragi specialmente nel Centro-Nord, ma anche su alcuni tratti del basso tirreno", anticipano gli esperti. Nessuno stravolgimento, però, interesserà le temperature, che subiranno solamente una "lieve diminuzione". Il vero e proprio cambio di passo si avrà mercoledì 22 maggio, quando "cambierà un po' tutto ...

