Chico Forti - avvocato Tirelli | Libertà in Italia? Non escludo provvedimento di clemenza

Chico Forti è tornato in Italia e già tra due anni potrebbe ottenere la libertà vigilata . L'accordo tra Italia e Usa, infatti, prevede che il 65enne finisca di scontare la sua pena nel nostro Paese. L'avvocato: " Non escludo provvedimento di ...

