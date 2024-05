Emma Stone e Jesse Plemons si Riuniscono con Yorgos Lanthimos per Bugonia | Un Nuovo Thriller di Fantascienza

Emma Stone , Willem Dafoe, Jesse Plemons e Margaret Qualley: il regista greco Yorgos Lanthimos porta un po' di glamour Hollywood iano sul tappeto rosso del Festival di Cannes con il suo nuovo film "Kinds of Kindness", in competizione per la Palma ...

Kinds of Kindness, la nuova opera del regista greco Yorgos Lanthimos , è stato presentato in anteprima in concorso al festival del cinema di Cannes 2024 , venendo apprezzato dalla critica. Dopo la proiezione si è svolta la conferenza stampa del film ...

Bugonia: il prossimo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone sarà distribuito da Focus - Bugonia: il prossimo film di Yorgos Lanthimos con emma stone sarà distribuito da Focus - La sceneggiatura è scritta da Will Tracy, noto per Succession e The Menu, e nel cast vi saranno emma stone e Jesse Plemons. A differenza degli ultimi film di Lanthimos, non sarà Searchlight a ...