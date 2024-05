Gaiole in Chianti | cucciolo di cane intrappolato in tana d’istrice Salvato

Segugio maremmano bloccato sotto le pietre, salvato dai vigili del fuoco a Gaiole in Chianti - Segugio maremmano bloccato sotto le pietre, salvato dai vigili del fuoco a gaiole in chianti - Tanta paura per un cucciolo di segugio maremmano che, ieri sera a gaiole in chianti, inseguendo un'istrice, era rimasto bloccato sotto un cumulo di pietre. I vigili del fuoco del Comando di Siena, ...

